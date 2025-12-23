Ucraina l’appello di Papa Leone XIV | Tregua a Natale ma Russia dice no
Papa Leone XIV ha chiesto una tregua di 24 ore tra Ucraina e Russia in occasione di Natale, auspicando un momento di pace e riflessione. Tuttavia, le autorità russe hanno già comunicato di non essere disponibili a sospendere le ostilità. La proposta mira a favorire un clima di conciliazione, anche se al momento non sembra essere accolta. La situazione resta complessa e in evoluzione.
(Adnkronos) – Una tregua di 24 ore, il giorno di Natale, tra Ucraina e Russia. A invocarla è Papa Leone XIV. Tra "le cose che mi causano molta tristezza in questi giorni è che apparentemente la Russia ha rifiutato la richiesta di una tregua di Natale", ha detto il Papa uscendo da Villa Barberini a .
