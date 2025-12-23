Ucraina l’appello di Papa Leone XIV | Tregua a Natale ma Russia dice no

Papa Leone XIV ha chiesto una tregua di 24 ore tra Ucraina e Russia in occasione di Natale, auspicando un momento di pace e riflessione. Tuttavia, le autorità russe hanno già comunicato di non essere disponibili a sospendere le ostilità. La proposta mira a favorire un clima di conciliazione, anche se al momento non sembra essere accolta. La situazione resta complessa e in evoluzione.

«Una tregua di 24 ore a Natale in Ucraina e non solo»: l’appello di Papa Leone - Riferimento anche al Medioriente: «Un'ora fa – ha detto il pontefice all'uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo – sono stato in contatto con il parroco di Gaza, dove stanno cercando di celebrare ... unionesarda.it

L'APPELLO - Papa Leone XIV: "Una tregua di 24 ore a Natale in Ucraina e in tutto il mondo" - "Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. napolimagazine.com

A Castel Gandolfo, il #Papa risponde alle domande dei giornalisti. Sull’ #Ucraina esprime la tristezza per “il fatto che apparentemente la Russia ha rifiutato la richiesta di una tregua di Natale” e rilancia l’appello a rispettare 24 ore di pace x.com

“Mamma, se sei in pericolo ti aspetto a braccia aperte in Italia”: Appello di Yvonne per ritrovare la madre, che la partorì in #Ucraina quando aveva 19 anni. "Non hai niente da farti perdonare". Qualcuno si riconosce o può aiutarla nella sua ricerca [PAGINA] - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.