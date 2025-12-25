Papa Leone XIV | Preghiamo per la martoriata Ucraina cessi il fragore delle armi
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 "Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso" così Papa Leone XIV durante l'Urbi et Orbi per Natale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il primo messaggio Urbi et Orbi di papa Leone XIV: «Si arresti il fragore delle armi, Russia e Ucraina devono dialogare»
Leggi anche: Ucraina, Zelensky a Castel Gandolfo da Papa Leone XIV – La diretta
Il Papa: preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace; Leone XIV: «Preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano nella pace»; Papa Leone XIV: Preghiamo per la pace di tutti i bambini del mondo; Il Papa: preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace.
Papa Leone XIV: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, cessi il fragore delle armi" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 'Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore ... notizie.tiscali.it
Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino" - Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di ... ansa.it
Papa Leone XIV, il primo messaggio Urbi et Orbi: "Si arresti il fragore delle armi, Russia e Ucraina devono dialogare" - Il pensiero alle tende di Gaza esposte al freddo, gli appelli per la pace nelle zone di guerra e per un'Europa che, in nome delle proprie radici, ... affaritaliani.it
Papa Leone XIV: Preghiamo per la martoriata Ucraina, cessi il fragore delle armi
Papa Leone XIV ha pregato per tutti i Paesi in guerra, nel suo primo messaggio di Natale seguito dall'Urbi et Orbi in piazza San Pietro. Dalla loggia della basilica il pensiero a chi ha perso tutto a Gaza e al martoriato popolo ucraino: Kyiv e Mosca trovino il cora - facebook.com facebook
La prima omelia di #Natale di #PapaLeone: cita #Bergoglio, ha un pensiero per #Gaza, guerre e #migranti. Ricorda che "oggi la pace è già in mezzo a noi" e striglia la Chiesa: "Non serva i prepotenti" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.