Papa Leone XIV | Preghiamo per la martoriata Ucraina cessi il fragore delle armi

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 "Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso" così Papa Leone XIV durante l'Urbi et Orbi per Natale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

