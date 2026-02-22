Papa Leone XIV al Sacro Cuore | A Termini tante contraddizioni fra benessere droga e violenza

Papa Leone XIV ha visitato il Sacro Cuore di Termini, denunciando le contraddizioni di oggi. Ha osservato come ci siano persone che viaggiano comode e senza preoccupazioni, mentre altri vivono senza una casa. La visita ha portato alla luce le disparità tra benessere e povertà, tra consumo e degrado. Durante l'incontro, il Papa ha sottolineato la presenza di problemi come droga e violenza tra i giovani. La questione resta urgente e visibile in questa zona.

In centinaia lo hanno accolto con entusiasmo nel cortile della parrocchia dove campeggia lo striscione di 'Benvenuto ' a papa Leone XIV A Termini ci sono le “contraddizioni di questo tempo: la spensieratezza di chi parte e arriva con tutte le comodità e coloro che non hanno un tetto”. Sono le parole di Papa Leone XIV, nell'omelia della messa alla parrocchia del Sacro Cuore, vicino alla stazione Termini. Il Pontefice ha parlato delle contraddizioni di questo luogo della Capitale dove convivono violenza e integrazione; prostituzione e partenze e arrivi con tante comodità. “Papa Leone XIII chiese a San Giovanni Bosco di costruire proprio qui la chiesa dove noi oggi ci troviamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Papa Leone XIV avverte: “Il mondo ha ancora i suoi Erode, basta miti di potere e benessere vuoto”Durante l'Angelus, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza dei valori cristiani e della famiglia, avvertendo che nel mondo persistono figure che rappresentano Erode.

Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e sfrutta le persone”Papa Leone XIV si trova a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis, dopo aver ricevuto segnalazioni di episodi di violenza che coinvolgono giovani della zona.

