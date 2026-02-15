Papa Leone XIV si trova a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis, dopo aver ricevuto segnalazioni di episodi di violenza che coinvolgono giovani della zona. All’esterno della chiesa, alcune famiglie e giovani si sono radunate con palloncini colorati, un leone di cartapesta e il numero 14, mentre il Papa si avvicina alla folla.

Papa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis. Ad accogliere il Pontefice all’esterno della chiesa una folla di persone con palloncini e un leone e il numero 14. È stato preparato anche uno striscione: “Cuori, giovani, speranza viva! Ostia c’è!”, si legge nel testo. ” ‘Chiunque odia il proprio fratello è omicida’. Quanto sono vere queste parole! E quando anche a noi succedesse di giudicare gli altri e di disprezzarli, ricordiamoci che il male che vediamo nel mondo ha le sue radici proprio lì, dove il cuore diventa freddo, duro e povero di misericordia”, ha detto Prevost nell’omelia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e sfrutta le persone”

Papa Leone XIV si trova ad Ostia, dove le strade principali sono state chiuse e i bus sono stati deviati in vista della sua visita pastorale alla chiesa Santa Maria Regina Pacis, prevista per domenica 15 febbraio.

Ostia, 13 febbraio 2026 – Papa Leone XIV si recherà domenica 15 febbraio in visita ufficiale alla Chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, dove celebrerà la Messa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.