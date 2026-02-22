Paolo Giordano e il cinema del futuro all' Arena un dialogo esclusivo prima del film

Paolo Giordano presenta il suo punto di vista sul cinema del futuro, motivato dall’innovazione tecnologica che trasforma le produzioni. Durante l'incontro all'Arena, lo scrittore parla delle sfide e delle opportunità che attendono il settore cinematografico, anche grazie all’uso di intelligenza artificiale e realtà virtuale. La platea ascolta attentamente, mentre Giordano condivide alcune anticipazioni sui progetti in corso. L'evento si conclude con una domanda dal pubblico.

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Dopo il successo dei primi appuntamenti con Sandro Veronesi e Francesco Piccolo, la rassegna "Scrittori al cinema" entra nel vivo della sua programmazione con un ospite d'eccezione. Domani, lunedì 23 febbraio alle ore 20.30, lo spazio culturale Arena di viale Tassoni a Modena ospiterà Paolo Giordano, figura di spicco della letteratura italiana contemporanea e acuto osservatore delle dinamiche sociali e scientifiche del nostro tempo. L'appuntamento si apre con un atteso momento di confronto diretto: lo scrittore, fisico e sceneggiatore dialogherà con il pubblico modenese per esplorare il legame profondo tra la parola scritta e l'immagine in movimento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Paolo Sorrentino e Toni Servillo al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film “La grazia”Al The Space Cinema Napoli, prima della proiezione di “La grazia,” si svolgerà un evento speciale con la presenza di Paolo Sorrentino e Toni Servillo.

Il Cinema Kappadue ospita Paolo Sorrentino per la proiezione del film "La Grazia"Il Cinema Kappadue accoglie sabato 17 gennaio alle ore 20 il regista Paolo Sorrentino e la direttrice della fotografia Daria D'Antonio per presentare il film “La Grazia”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'Ucraina chiusa in un guscio di noce: Ora lo sappiamo, nessuno ci salverà; Festival della Letteratura Italiana in Grecia: Paolo Giordano e Niccolò Ammaniti protagonisti ad Atene; Giochi olimpici invernali Milano Cortina: il dietro le quinte di Paolo Giordano; FILE al via. Carrisi, Ammaniti, Giordano e Mazzucco per la prima del Festival della Letteratura Italiana in Grecia.

Giochi olimpici invernali Milano Cortina: il dietro le quinte di Paolo GiordanoAssessore del Comune di Torre Pellice fa il volontario a Tesero. Racconta il lavoro al centro uniformi e l’atmosfera al bordo delle piste della Val di Fiemme ... torinoggi.it

Al via ad Atene il primo Festival della Letteratura Italiana in GreciaDentro la frattura. Tasmania e l'inquietudine del presente, lectio inaugurale dello scrittore Paolo Giordano, ha dato il via ad Atene al primo Festival della Letteratura Italiana in Grecia (File). ( ... ansa.it

Paolo Giordano oggi sul Corriere. Quello che i ‘pacifisti’ non vogliono capire x.com

Paolo Giordano: "Gli ultimi 4 anni, che poi sono 12, non hanno niente di normale o di neutrale" - facebook.com facebook