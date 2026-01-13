Il Cinema Kappadue ospita Paolo Sorrentino per la proiezione del film La Grazia

Il Cinema Kappadue accoglie sabato 17 gennaio alle ore 20 il regista Paolo Sorrentino e la direttrice della fotografia Daria D'Antonio per presentare il film “La Grazia”. L’evento prevede una breve introduzione prima della proiezione, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare il regista e approfondire il suo lavoro. Un’occasione per apprezzare il cinema italiano contemporaneo in un contesto di dialogo e confronto.

