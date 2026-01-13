Il Cinema Kappadue ospita Paolo Sorrentino per la proiezione del film La Grazia

Il Cinema Kappadue accoglie sabato 17 gennaio alle ore 20 il regista Paolo Sorrentino e la direttrice della fotografia Daria D'Antonio per presentare il film “La Grazia”. L’evento prevede una breve introduzione prima della proiezione, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare il regista e approfondire il suo lavoro. Un’occasione per apprezzare il cinema italiano contemporaneo in un contesto di dialogo e confronto.

Paolo Sorrentino a Verona: al cinema Kappadue per presentare La Grazia - Il regista Paolo Sorrentino sarà a Verona, al cinema Kappadue, sabato 17 gennaio, per presentare il film "La Grazia". veronaoggi.it

Sabato 17 gennaio il regista Paolo Sorrentino sarà al Cinema Kappadue con Daria D’Antonio per introdurre il suo undicesimo film. #veronanetwork - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.