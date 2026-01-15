Paolo Sorrentino e Toni Servillo al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film La grazia

Al The Space Cinema Napoli, prima della proiezione di “La grazia,” si svolgerà un evento speciale con la presenza di Paolo Sorrentino e Toni Servillo. La rassegna, dedicata alla migliore produzione cinematografica italiana della stagione, continua a offrire al pubblico incontri e anteprime che valorizzano il talento nazionale e le eccellenze del cinema italiano.

Mercoledì 21 gennaio, infatti, alle ore 20:00, il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e l’attore Toni Servillo saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film “La Grazia”. È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https:www.thespacecinema.itprenotare-il-bigliettosummary1019HO0000322877630Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema. Sinossi di “La Grazia”Mariano De Santis (Toni Servillo) è il Presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

