Panico tra i clienti del centro commerciale Gran Reno | gira con coltello minacciandoli

Un pomeriggio di paura al centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno, dove un uomo di 38 anni armato di coltello ha minacciato i clienti, causando grande allarme e necessitando l'intervento dei carabinieri per calmare la situazione.

Casalecchio di Reno, 12 dicembre 2025 - È stato un pomeriggio di grande tensione e paura quello vissuto nei giorni scorsi al centro commerciale Shopville Gran Reno, dove i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare un 38enne esagitato che, armato di coltello, aveva iniziato a minacciare i clienti presenti per i corridoi del Gran Reno per lo shopping natalizio. La chiamata concitata al Numero unico d’emergenza. Tutto è iniziato con una chiamata concitata al Numero unico di emergenza, che segnalava una persona in evidente stato di alterazione intenta a seminare il panico tra i presenti. L'uomo, un 38enne di origine rumena, si aggirava tra i negozi brandendo un grosso coltello con una lama di 29 centimetri a doppio profilo tagliente, per un'arma complessiva lunga 31 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panico tra i clienti del centro commerciale Gran Reno: gira con coltello minacciandoli

Momento panico in salone: ‘La lotteriaaa!’ Per fortuna ci sono clienti super attente! #salonedibellezza #salone #hairsalon #lotteria #lotteriadinatale #clienti #deborastyle #viaspettiamo #panico #tobecontinued - facebook.com Vai su Facebook

Panico tra i clienti del Shopville Gran Reno: gira con coltello minacciandoli - Paura e terrore nel centro commerciale di Casalecchio dove il violento 38enne è stato immobilizzato solo con l’utilizzo del Taser: una volta in caserma ha anche tentato una rocambolesca evasione, ma è ... ilrestodelcarlino.it scrive

Carvico, auto finisce sulle scale interne del centro commerciale: terrore tra i presenti - Tragedia sfiorata a Carvico (Bergamo), dove un'auto è finista all'interno di un centro commerciale provocando il panico tra i presenti: un ferito ... Da notizie.it

Rapina a mano armata in un supermercato di scafati : panico tra i clienti e cresce l'allarme…

Video Rapina a mano armata in un supermercato di scafati : panico tra i clienti e cresce l'allarme… Video Rapina a mano armata in un supermercato di scafati : panico tra i clienti e cresce l'allarme…