Il Ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ha commentato la risposta della presidente Meloni alle dichiarazioni di Trump sull’Afghanistan, definendola “di una chiarezza lapalissiana”. Nel frattempo, le relazioni tra Italia e Germania sembrano rafforzarsi, segnando un momento di stabilità nelle collaborazioni europee. Questi sviluppi riflettono l’attenzione dell’Italia verso temi internazionali e il consolidamento dei rapporti con partner chiave.

«La risposta della presidente Meloni» alle parole di Trump sull’Afghanistan, per il Ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, è stata «di una chiarezza lapalissiana. Ha ricostruito la presenza italiana, il nostro contributo di sangue, i caduti e i feriti nelle missioni di sicurezza. Il ministro Crosetto ha assunto anche atti che a lui spettano al riguardo, e non si può dire che ci sia stata debolezza o timidezza verso un`affermazione sbagliata e incomprensibile di Trump ». Italia e Germania lavorano insieme. Visione simile di Meloni e Merz. Intervistato da Qn, Foti ha anche spiegato che con il vertice Italia-Germania di venerdì «abbiamo dato seguito al precedente bilaterale in Germania, in cui fu sottoscritto il piano d’azione strategico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Foti: Da Meloni risposta chiara a Trump sull'Afghanistan. Italia-Germania? Rapporti rafforzati

Il ministro Foti: “A Minneapolis durezza ingiustificata. La frase di Trump sull’Afghanistan? La premier ha risposto in modo chiaro”Il ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, commenta le recenti polemiche sulla risposta della premier Meloni a Trump riguardo l’Afghanistan.

Vertice Italia-Germania, domanda shock sulla salute di Trump: la risposta secca di MeloniDurante il vertice Italia-Germania a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato due domande dirette sulla salute di Donald Trump, in una conferenza stampa caratterizzata da chiarezza e sobrietà.

