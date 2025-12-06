Pagelle Roma Juventus Women | è sempre Pinto Wälti bene in regia Cambiaghi-Vangsgaard da dimenticare VOTI

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per l’ottava giornata di Serie A Women: pagelle Roma Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste dell’ottava giornata di Serie A Women: pagelle Roma Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Prende gol veramente da molto lontano, ma su un tiro quasi imparabile di Bergamaschi Lenzini 6.5 – Lasciata spesso nell’uno contro uno con Pilgrim, la tiene bene. Dal 69? Krumbiegel 5.5 – Alle solite Harviken 6.5 – Cresciuta tanto col nuovo modo di difendere Salvai 6.5 – Molto attenta, strepitosa nel fermare Viens a campo aperto Carbonell 6. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juventus Women: è sempre Pinto, Wälti bene in regia, Cambiaghi-Vangsgaard da dimenticare VOTI

