Pagelle Juventus Women Roma | Girelli ancora per l’antologia De Jong decisiva Canzi fa 4 4 VOTI
Le pagelle della sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa Italiana, analizzano le prestazioni delle giocatrici in campo. Girelli si conferma protagonista, mentre De Jong si distingue per l'importanza decisiva. La valutazione complessiva riflette l'impegno di entrambe le squadre, con Canzi che ottiene un punteggio perfetto. Ecco i voti e i giudizi delle protagoniste di questa importante partita.
di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la Supercoppa Italiana: pagelle Juventus Women Roma. I voti e i giudizi alle protagoniste della Supercoppa italiana: pagelle Juventus Women Roma. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 7 – L’intervento disperato su Viens salva il risultato e vale mezza Supercoppa. L’eredità di PPM è in mani non buone ma ottime Lenzini 6.5 – Entra in entrambe le azioni dei gol Harviken 6 – Scoperta, soffre contro Viens e ringrazia soprattutto l’imprecisione della canadese Salvai 7 – Una sola sbavatura, rendimento stagionale di altissimo livello Carbonell 6. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Pagelle Lazio Juventus Women: muro De Jong, Girelli spezza l’incantesimo VOTI
Leggi anche: Pagelle Juventus Women Manchester United: Wälti a livello Champions, Girelli in grossa difficoltà VOTI
Lecce-Roma 0-2: il tandem Ferguson-Dovbyk regala la Champions (momentanea) ai giallorossi!; Juventus Women-Roma, la cronaca LIVE, tabellino, pagelle; Supercoppa, Juventus Women-Roma: probabili formazioni, dove vederla e pronostici; Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vedere la Supercoppa Women.
Diretta Juve Women-Roma in Supercoppa: risultato in tempo reale e formazioni - Le bianconere di Canzi sono alla ricerca del primo trofeo del 2026 ma per conquistarlo dovranno battere le giallorosse ... tuttosport.com
LIVE Juventus-Roma 2-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo - 55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! oasport.it
Juventus Women-Roma: verso il fischio d'inizio - La Juventus Women all’Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. tuttojuve.com
Pagelle Juventus Virtus Entella Under 15 I voti ai protagonisti del match x.com
PAGELLE JUVENTUS - Sassuolo 0 - Juventus 3 a cura di Andrea Caropreso #LBDV - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.