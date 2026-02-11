Pagelle Salernitana-Casarano 3-0 | Molina-Lescano show Raffaele salva la panchina

La Salernitana torna a vincere, battendo il Casarano con un netto 3-0 all’Arechi. Molina e Lescano fanno il bello e il cattivo tempo in campo, regalando spettacolo ai tifosi. Raffaele, invece, evita di essere esonerato grazie alla vittoria. La partita è stata più combattuta di quanto dica il risultato, ma alla fine i padroni di casa hanno meritato i tre punti.

Come si è svolta Salernitana-Casarano?. La Salernitana torna al successo, battendo il Casarano 3-0 all'Arechi, ma il risultato finale non racconta completamente la partita. Fino al 2-0 firmato da Lescano, i granata hanno sofferto più del previsto, con i pugliesi vicini al gol in più occasioni, compreso un incredibile doppio legno in un'unica azione e un rigore revocato dopo l'intervento del VAR. L'allenatore Raffaele, messo in bilico dalle ultime prestazioni, riesce a salvare la panchina grazie a una prestazione efficace della coppia offensiva Molina-Lescano. La strategia a doppio attaccante ha finalmente dato i suoi frutti: Molina apre le marcature con un colpo di testa su cross di Achik, mentre Lescano chiude la pratica con una doppietta, tra cui un gol in contropiede orchestrato da Longobardi.

