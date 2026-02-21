Salernitana-Monopoli Ferrari Raffaele squalificato | In campo al massimo per recuperare i punti persi

Ferrari, allenatore della Salernitana, ha deciso di schierare la squadra al massimo per recuperare punti contro il Monopoli, dopo la squalifica di Raffaele. La partita rappresenta un'ottima occasione per migliorare la posizione in classifica, considerando che si gioca davanti ai tifosi di casa. I giocatori si preparano con determinazione, consapevoli dell'importanza di questa sfida. La squadra vuole dimostrare di poter reagire alle difficoltà recenti in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Salernitana-Monopoli è la prima di due partite consecutive casalinghe per i granata. Domani pomeriggio (14:30) toccherà al vice allenatore Giacomo Ferrari guidare la squadra in panchina, a causa dello stop comminato dal giudice sportivo a mister Raffaele. Ferrari presenta così la sfida contro i biancoverdi alla vigilia: “Ci teniamo davvero a disputare una grande partita, perché dobbiamo riscattarci dopo aver perso per strada qualche punto di troppo nelle ultime settimane. Faremo di tutto per fare risultato pieno domani, ci metteremo grande rabbia e voglia di fare bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Raffaele squalificato, la carica di Ferrari: "Tre punti vitali"Raffaele è stato squalificato dopo l’ultimo incontro, una decisione che pesa sulla sua squadra.

