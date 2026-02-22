Pagelle Milan Parma | Troilo eroico Keita dominante Delude l’attacco rossonero VOTI

Troilo si distingue come protagonista eroico e Keita si impone come giocatore dominante, mentre l’attacco del Milan delude con poche occasioni pericolose. La partita tra Milan e Parma, valida per la 26ª giornata di Serie A, si concentra sulle azioni di questi protagonisti, che hanno inciso sul risultato finale. La prestazione dei rossoneri si distingue per alcune risposte decisive in difesa, ma manca incisività in attacco. I dettagli del match si concentrano sulle scelte tattiche e sulle occasioni create sul campo.