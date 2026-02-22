Pagelle Milan Parma | Troilo eroico Keita dominante Delude l’attacco rossonero VOTI
Troilo si distingue come protagonista eroico e Keita si impone come giocatore dominante, mentre l’attacco del Milan delude con poche occasioni pericolose. La partita tra Milan e Parma, valida per la 26ª giornata di Serie A, si concentra sulle azioni di questi protagonisti, che hanno inciso sul risultato finale. La prestazione dei rossoneri si distingue per alcune risposte decisive in difesa, ma manca incisività in attacco. I dettagli del match si concentrano sulle scelte tattiche e sulle occasioni create sul campo.
Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, a San Siro passano i ducali! La decide il gol di Troilo Moviola Milan Parma: la decisione di Piccinini sul gol di Troilo, cos’è successo all’85’! Gli episodi dubbi del match Spalletti Juve, il consiglio di Sabatini: «Di Gregorio non ne becca più neanche mezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sassuolo-Parma 1-1 LE PAGELLE | Keita è ovunque, Oristanio deludeNel match tra Sassuolo e Parma, terminato 1-1, le valutazioni individuali evidenziano le prestazioni di alcuni protagonisti.
Pagelle Juve Parma Primavera: il solito (gigante) Huli, Grelaud effervescente ma delude tutto l’attacco VOTILe pagelle di Juve Parma Primavera analizzano le prestazioni dei giovani protagonisti della 18ª giornata del campionato 202526.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan-Parma, le probabili formazioni di ParmaLive.com.
Milan-Parma (0-0): i rossoneri fanno la partita...22' Il Milan recupera palla, Jashari tenta un'altra volta la conclusione, ma il suo sinistro da fuori area viene bloccato centralmente da Corvi. 21' Lungo possesso palla ... milannews.it
Milan-Parma (0-0): inizia il secondo tempo...48' Cartellino giallo per Troilo. 45' Al via la ripresa. Non ci sono stati cambi nelle due squadre durante l'intervallo. - Si è concluso 0-0 il primo tempo ... milannews.it
Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook
Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com