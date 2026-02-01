Questo pomeriggio i giovani talenti delle squadre Under 15 della Juventus e del Sassuolo si sono sfidati nella sedicesima giornata del campionato 202526. Modica ha dimostrato grande presenza in campo, mentre Albanese si è distinto come un rapace in attacco. Capristo si è mostrato glaciale tra i pali, portando punti preziosi alla sua squadra. I voti e i giudizi sui protagonisti sono arrivati subito dopo il fischio finale.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Sassuolo Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Sassuolo Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. Moretti 6 – Sicuro, comanda la difesa e quando viene chiamato in causa risponde presente. Poco reattivo sul tiro di Marrotta. Laurenti 7 – La fascia destra è il suo binario, lui un treno in transito che non si ferma mai. Ci mette anche qualità e fisicità: gara eccellente. 50? Cussotto 7 – Gara di spessore, attento e preciso in chiusura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juventus Sassuolo Under 15: Modica a tutto campo, Albanese rapace, Capristo glaciale- VOTI

La Juventus Under 15 batte il Sassuolo 4-1 nella sedicesima giornata di campionato.

