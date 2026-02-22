Pagelle Campobasso Juventus Next Gen | Deme gol che dà fiducia Gunduz ma perché? VOTI

Deme segna un gol decisivo che porta fiducia al Campobasso, mentre Gunduz riceve molte critiche per le sue prestazioni. La partita tra le due squadre ha mostrato differenze evidenti nell'approccio e nella concentrazione dei giocatori. Deme ha sfruttato un'occasione importante, contribuendo al risultato finale. Gunduz, invece, ha deluso le aspettative con errori e scelte discutibili. La gara si è conclusa con un punteggio che riflette le differenze tra i singoli protagonisti.

di Marco Baridon Pagelle Campobasso Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Campobasso Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526 Mangiapoco 6 – Trafitto da due magie del Campobasso, può fare praticamente nulla. Anzi, un paio di buoni interventi tengono in vita la Next Gen nel finale. Savio 6 – Entra da protagonista nell'azione del vantaggio della Juventus, propiziando con un grande assist il gol di tacco di Deme. Difensivamente, però, quando si aprono spazi e quando la squadra rimane in 10, soffre nella ripresa le avanzate dal suo binario di competenza.