Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3 | partita perfetta dei ragazzi di Oddo Sala e Ossola fantastici

Caldiero Terme ha subito un pesante 0-3 contro il Milan Futuro, a causa di una prestazione dominante degli ospiti. I giocatori rossoneri hanno controllato il match fin dall’inizio, grazie a una strategia efficace e a una condizione fisica superiore. Sala e Ossola si sono distinti per le loro giocate decisive, contribuendo al successo della squadra. La partita si è conclusa con una vittoria netta, lasciando i tifosi locali delusi.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Caldiero Terme e Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-3, grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Praticamente mai chiamato in causa con nessun intervento da sottolineare. Pulito con i piedi e in uscita alta. Voto: 6 PROSSIMA SCHEDA Spinta continua sulla fascia destra durante il primo tempo. Con l'abbassarsi dell'intensità esce dalla partita ma rimane una buona gara la sua. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attaccoCaldiero Terme e Milan Futuro scendono in campo alle 14:30 per la 25ª giornata di Serie D.

Pagelle Milan Futuro-Castellanzese 3-1: bravo mister Oddo. Decisivi i cambi di Ossola e BorsaniAl centro del match tra Milan Futuro e Castellanzese, valido per la 16ª giornata della Serie D 202526, si è assistito a una prova significativa.

Le Pagelle Azzurre Dopo un primo tempo da dietro la lavagna per tutti gli undici in campo, nella ripresa si è osservato qualcosa di diverso. Ma troppo poco per etichettarla come una prova sufficiente per gran parte della rosa. PAGELLE Boseggia 6; Cannavaro - facebook.com facebook