Pagelle Milan Futuro-Castellanzese 3-1 | bravo mister Oddo Decisivi i cambi di Ossola e Borsani

Al centro del match tra Milan Futuro e Castellanzese, valido per la 16ª giornata della Serie D 2025/26, si è assistito a una prova significativa. La sfida, giocata alle 14:30, ha visto un intervento decisivo da parte del mister Oddo e i cambi di Ossola e Borsani, che hanno influenzato l'esito dell'incontro.

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Castellanzese 3-1: bravo mister Oddo. Decisivi i cambi di Ossola e Borsani Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Castellanzese, gara valida per la 16^ giornata della Serie D 202526. Ecco le pagelle. Pianetamilan.it Milan Futuro-Castellanzese 3-1: diretta live e risultato finale - Castellanzese di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net

Milan Futuro, domani la partita contro la Castellanzese. La classifica - Domani, domenica 14 dicembre, il Milan Futuro ospita la Castellanzese sul campo del Felice Chinetti di Solbiate Arno. milannews.it

Le pagelle di #MilanSassuolo 2-2 Bartesaghi doppietta Nkunku speriamo di non vederlo più - facebook.com facebook

#Pagelle #MilanSassuolo 2-2: #Bartesaghi eccezionale, bene @RLC - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #LoftusCheek x.com