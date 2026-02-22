Paganini molto duro sulla Juventus | Ai bianconeri manca questo Ecco a cosa si riferisce

Paganini ha criticato la Juventus, affermando che la squadra soffre perché manca un portiere affidabile. La sua osservazione nasce dal recente rendimento della difesa, che ha subito diversi gol evitabili. Secondo l’esperto, questa lacuna influisce negativamente sulle prestazioni complessive dei bianconeri. La mancanza di un titolare in porta, spiega, si fa sentire soprattutto nelle partite più complicate. La squadra dovrà trovare una soluzione per colmare questa falla.

Paganini sui social si sofferma sulla Juventus ribadendo come l’assenza di un portiere si sta sentendo molto fra i bianconeri. Il dibattito intorno alla crisi tecnica della squadra di Spalletti si arricchisce di un capitolo particolarmente critico, che punta il dito contro uno dei ruoli più delicati del calcio moderno. Dopo le ultime opache prestazioni, che hanno visto i bianconeri scivolare in classifica e mostrare una fragilità difensiva preoccupante, il noto giornalista Rai Paolo Paganini ha espresso un giudizio tranciante che ha scosso profondamente l’ambiente e i social media. Attraverso il proprio profilo X, l’esperto di mercato non ha usato mezzi termini per descrivere quello che, a suo avviso, rappresenta il “buco nero” dell’attuale rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Stramaccioni sicuro: «La “Spallettata” McKennie ha cambiato la Juventus, consente ai bianconeri di fare questo! Rinnovo? Non capisco cosa aspettino. Mercato? Valuterei questo»

Leggi anche: Yildiz Juventus, si tratta il rinnovo del numero 10! L’attaccante turco detta le sue condizioni per il prolungamento: ecco cosa serve ai bianconeri per trattenerlo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juventus in caduta libera, le opinioni di Guardalà, Paganini, Bargiggia e Ravezzani.

"Secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, perché è un profilo che piace molto a Paratici e che proprio Paratici portò alla Juventus. È un allenatore con cui si può aprire un ciclo" (Paolo Paganini - giornalista di Rai Sport - a - facebook.com facebook

Pierluigi Paganini - Security Affairs (@securityaffairs) / Posts / X x.com