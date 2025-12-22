Stramaccioni sicuro | La Spallettata McKennie ha cambiato la Juventus consente ai bianconeri di fare questo! Rinnovo? Non capisco cosa aspettino Mercato? Valuterei questo
Stramaccioni sicuro: le parole dell’ex tecnico di Inter e Udinese in un’analisi approfondita della Juve di Spalletti alla Gazzetta dello Sport Un’intuizione tattica capace di cambiare volto e prospettive alla stagione bianconera. Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi commentatore tecnico, analizza su La Gazzetta dello Sport l’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, soffermandosi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Stramaccioni: «La Juventus ha solo un modo per tornare nella cosa scudetto». Il consiglio dell’ex tecnico ai bianconeri
Leggi anche: Calciomercato Juventus: derby di mercato con l’Inter. I bianconeri pensano di riportare questo giocatore a Torino, la dirigenza ha un asso nella manica! La rivelazione
Juventus, Stramaccioni a Gazzetta: 'Spalletti geniale, mossa McKennie mai vista in vent'anni'.
Pagelle Juve: McKennie veterano, Miretti Spallettata. Cabal disastro, Yildiz la vince da solo - La Juve di Spalletti esce dalla trasferta di Bodo con una grande vittoria: tre gol, il primo di Openda con la maglia bianconera, poi il ... tuttosport.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.