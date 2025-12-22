Stramaccioni sicuro: le parole dell’ex tecnico di Inter e Udinese in un’analisi approfondita della Juve di Spalletti alla Gazzetta dello Sport Un’intuizione tattica capace di cambiare volto e prospettive alla stagione bianconera. Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi commentatore tecnico, analizza su La Gazzetta dello Sport l’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, soffermandosi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Stramaccioni sicuro: «La “Spallettata” McKennie ha cambiato la Juventus, consente ai bianconeri di fare questo! Rinnovo? Non capisco cosa aspettino. Mercato? Valuterei questo»

Leggi anche: Stramaccioni: «La Juventus ha solo un modo per tornare nella cosa scudetto». Il consiglio dell’ex tecnico ai bianconeri

Leggi anche: Calciomercato Juventus: derby di mercato con l’Inter. I bianconeri pensano di riportare questo giocatore a Torino, la dirigenza ha un asso nella manica! La rivelazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus, Stramaccioni a Gazzetta: 'Spalletti geniale, mossa McKennie mai vista in vent'anni'.

Pagelle Juve: McKennie veterano, Miretti Spallettata. Cabal disastro, Yildiz la vince da solo - La Juve di Spalletti esce dalla trasferta di Bodo con una grande vittoria: tre gol, il primo di Openda con la maglia bianconera, poi il ... tuttosport.com