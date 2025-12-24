Yildiz Juventus si tratta il rinnovo del numero 10! L’attaccante turco detta le sue condizioni per il prolungamento | ecco cosa serve ai bianconeri per trattenerlo
Yildiz Juventus, si tratta il rinnovo! Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa per il prolungamento del numero 10 è entrata nella fase decisiva Il futuro di Kenan Yildiz è diventato il tema centrale negli uffici della Continassa. Il talento turco, classe 2005 e attuale numero 10 della Juventus, è ormai il simbolo della rinascita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
