Forlì | 200mila euro per rinascita della fontana addio al simbolo

A Forlì, un investimento di 200mila euro ha permesso di restaurare la storica fontana del Ventennio, simbolo della città per decenni. La scelta di eliminarne gli elementi legati al passato politico mira a riqualificare lo spazio pubblico e a valorizzare il monumento come punto di ritrovo. La fontana, che da anni versava in cattive condizioni, sarà riaperta al pubblico con un aspetto rinnovato e più accogliente. La riapertura è prevista per il prossimo mese, attirando curiosi e residenti.

Forlì Riscrive la Sua Storia: La Fontana del Ventennio Torna a Splendere, Senza il Simbolo del Regime. Forlì si prepara a riaccogliere un pezzo del suo passato, la fontana del Ventennio, con un cambiamento significativo: il fascio littorio che la incoronava non sarà ricostruito. L'intervento, previsto per un investimento di 200mila euro, è parte integrante del progetto di candidatura della città come Capitale della Cultura nel 2028 e mira a reinterpretare un elemento storico con una nuova sensibilità. La storia di questa fontana, strettamente legata all'architettura e all'urbanistica del periodo fascista, si intreccia con le ambizioni di una città che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.