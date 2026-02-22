Oro e argento | asset di diversificazione per rispondere alla crisi del dollaro

Il crollo del dollaro ha spinto molti investitori a puntare su oro e argento per diversificare i loro portafogli. La svalutazione della valuta americana rende i metalli preziosi un’alternativa più stabile. Le quotazioni di oro e argento salgono mentre gli investitori cercano rifugio in asset tangibili. Questa tendenza si nota soprattutto tra chi vuole proteggere il capitale dalla volatilità dei mercati finanziari. La domanda di metalli preziosi continua a crescere.

Nell’attuale contesto geopolitico i metalli preziosi possono rappresentare una risposta alla crisi del dollaro. Ne è convinto Valentin Bissat, Chief Economist & Senior Strategist di Mirabaud Asset Management. “Le dichiarazioni di Trump, che ha affermato di non essere preoccupato per la debolezza del biglietto verde, – spiega l’analista – sono state interpretate dagli investitori come un segnale di non intervento, rafforzando il trend ribassista. In questo scenario, privilegiamo dunque l’oro, inserito in un trend strutturalmente rialzista, e gli asset reali. Manteniamo inoltre un sottopeso sul dollaro nei portafogli e una view positiva sui metalli industriali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L’egemonia del dollaro vacilla: l’Europa affronta una ristrutturazione strategica dei propri asset finanziari.L’Europa si prepara a cambiare rotta sui propri asset finanziari.

