L’Europa si prepara a cambiare rotta sui propri asset finanziari. Dopo decenni di affidamento al dollaro come moneta di riferimento, ora si apre una nuova fase. Le tensioni con gli Stati Uniti e la pressione di un mercato globale in evoluzione spingono Bruxelles a rivedere le proprie strategie. La ristrutturazione riguarda investimenti e riserve valutarie, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza e rafforzare la propria posizione economica.

Il dollaro americano, per decenni simbolo di stabilità e potere economico globale, sta attraversando una fase di declino strutturale che sta costringendo l’Unione europea a rivedere le proprie strategie finanziarie. L’accelerazione di questo processo è legata a un cambiamento di politica monetaria da parte degli Stati Uniti, che hanno iniziato a tollerare una debolezza crescente della propria valuta. Il fenomeno non è solo un segnale di debolezza economica interna, ma indica una nuova fase geopolitica in cui la leadership finanziaria mondiale si sta spostando verso nuovi centri di potere. L’Europa, che per anni ha mantenuto gran parte dei propri riserve di valuta in dollari, si trova ora a dover affrontare un ripensamento strategico dei propri asset finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’egemonia del dollaro vacilla: l’Europa affronta una ristrutturazione strategica dei propri asset finanziari.

Argomenti discussi: Neukirchen (JpMorgan), l'uomo che gestisce ogni giorno pagamenti per 12 mila miliardi: L'egemonia del dollaro non è in pericolo; Il cambio di paradigma sulle riserve Usa; Come il Sud Globale sta smantellando la supremazia del dollaro; Oltre il Dollaro: perché l’accordo UE-India è l’ultima chiamata per la sovranità europea.

Neukirchen (JpMorgan), l’uomo che gestisce pagamenti per 12 mila miliardi: «L’egemonia del dollaro non è in pericolo»Il co-responsabile della divisione Payments della prima banca al mondo: «Ben venga l’euro digitale, ma chiarisca come intende rendere i pagamenti più efficienti» ... msn.com

Petrolio, dollaro e chip: il nuovo equilibrio di potere globale visto dai mercati«I rischi geopolitici e di politica economica restano una costante preoccupazione per gli investitori, alla luce dei mutamenti negli equilibri di sicurezza globale e nello scenario politico. Ed eventi ... bluerating.com

Il premier canadese Carney: diritto internazionale applicato in modo asimmetrico, utile all’egemonia USA. E' da tempo che affermiamo che la presidenza Trump sia una occasione irripetibile per l'Italia e l'Europa in primis per uscire fuori da quel legame così str - facebook.com facebook

«"L’egemonia degli Stati Uniti sull’Europa è diventata la vera essenza dell’Occidente...gli Stati Uniti hanno cercato di sostituire poco alla volta l’identità europea con un’identità occidentale tendenzialmente americana". Lo scrive un "filosofo geopolitico" tedesc x.com