Per rispondere a una crisi abitativa ormai strutturale nella regione, CNA Lombardia chiede che l’housing sociale venga trasformato in una vera infrastruttura strategica, capace di generare sviluppo e coesione. La Confederazione propone un modello fondato su quattro priorità: valorizzare la filiera artigiana e delle micro e piccole imprese nella rigenerazione urbana; investire in formazione tecnica qualificata per efficientamento energetico e sicurezza degli edifici; garantire appalti realmente accessibili e frazionabili per le PMI attraverso una partecipazione stabile ai tavoli istituzionali; sviluppare soluzioni abitative dedicate a lavoratori, giovani e dipendenti delle imprese, integrando il tema casa nel welfare aziendale e nella bilateralità artigiana. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - CNA Lombardia: “Housing sociale da rilanciare subito per rispondere alla crisi abitativa”

