Il presidente Mattarella fa un appello alla tregua olimpica durante le Olimpiadi a Milano. In un discorso, chiede che ovunque venga rispettata e che lo sport possa essere un momento di pace, senza conflitti. Il Cio si dice soddisfatto e ringrazia l’Italia per l’entusiasmo dimostrato.

Milano – «Chiediamo con ostinata determinazione c he la tregua olimpica venga ovunque rispettata e la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi ». Dal Teatro alla Scala, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel nome della pace, lancia la volata in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina in programma venerdì sera allo stadio di San Siro. Il capo della Stato ogg i è arrivato a Milano per partecipare a una doppia presentazione pomeridiana dei Giochi invernali, prima a Palazzo Marino, la sede del Comune, e poi nel Tempio scaligero, non prima di aver visitato, in mattinata, i feriti della tragedia di Crans-Montana all’ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, alla Scala l’appello di Mattarella: “Tregua durante i Giochi”. Il Cio: c’è entusiasmo, grazie Italia

Sergio Mattarella è arrivato alla Scala di Milano per partecipare al concerto dell'Orchestra del Teatro.

