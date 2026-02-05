Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico per incontrare gli atleti italiani, abbracciandoli e mostrando vicinanza. Dopo l’incontro, ha partecipato a una cena con altri capi di Stato. La giornata si è chiusa con la conferma che Meloni incontrerà Vance domani in prefettura a Milano.

Scatta la zona rossa a Milano intorno alla Fabbrica del Vapore, dove questa sera è prevista la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le strade tra piazzale Baiamonti, Monumetale, Cenisio e via Bramante sono transennate e chiuse al traffico di macchine e pedoni fino alle 24 di questa notte. Deviate le corse di tram e autobus, disagi e rallentamenti per la circolazione delle macchine nelle strade attorno alla zona rossa. «Posso dirlo in modo inequivocabile: non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I Giochi: Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico. Confermato: Meloni vedrà Vance domani in prefettura a Milano

Approfondimenti su Giochi Rio

Dopo aver incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico, Mattarella ha stretto loro la mano e condiviso qualche parola di incoraggiamento.

Questa mattina, il presidente Mattarella ha fatto visita al Villaggio Olimpico di Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giochi Rio

Argomenti discussi: Dal Comune alla Scala, l’omaggio milanese di Mattarella ai Giochi; I Giochi e l'appello alla tregua olimpica: Lo sport faccia tacere le armi; A Milano attesa per i Giochi, Mattarella invoca la tregua olimpica.

Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico Esserci già un successoMILANO (ITALPRESS) – Dopo la Scala, il Villaggio olimpico, in attesa di inaugurare Casa Italia e dichiarare domani aperti i Giochi Invernali di ... iltempo.it

Chiediamo rispetto della tregua olimpica. Lo sport faccia tacere le armi: Mattarella apre i Giochi di Milano-CortinaIl Presidente della Repubblica ha aperto la 145° sessione del Comitato Olimpico Internazionale alla Scala di Milano ... ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina 2026, tregua olimpica e appello alla pace: il monito di Mattarella In vista di Milano-Cortina 2026, Papa Leone XIV e Mattarella rilanciano la tregua olimpica: origini, risoluzione ONU 48/11 e valore simbolico dei Giochi per la pace. #notizie #ne facebook

Bene ha fatto il Presidente #Mattarella a richiamare il mondo al rispetto della tregua olimpica. Un principio antico e ancora attuale: durante i Giochi le ostilità devono fermarsi, ovunque nel mondo. #milanocortina2026 x.com