Statali malconce nel Foggiano pronti 9 milioni | inizio lavori entro febbraio

Sono stati stanziati 9 milioni di euro per la manutenzione delle strade statali nel Foggiano. I lavori di sistemazione sono previsti per essere avviati entro febbraio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture viarie della provincia. Questa iniziativa mira a garantire un servizio più efficiente e a ridurre i disagi per gli utenti della strada.

Sono disponibili 9 milioni di euro destinati alla sistemazione delle strade statali della provincia di Foggia. Lo ha annunciato il consigliere regionale di ‘Per la Puglia’ Antonio Tutolo dopo l’incontro nella sede territoriale Anas di Bari con il responsabile della Struttura Territoriale Francesco Ruocco. “Si tratta di risorse già programmate e pronte per essere utilizzate, parte degli oltre 40 milioni complessivi previsti per l’intera Puglia”, spiega il consigliere che aveva esercitato un pressing a partire da dicembre. Durante l’incontro, che Tutolo definisce “molto positivo”, l’Anas, riferisce, “ha riconosciuto apertamente la gravità delle condizioni delle strade statali della Capitanata segnalate e la necessità di agire con urgenza”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Via ai lavori a Ceparana. Casello a pieno regime entro il febbraio 2026 Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Abodi assicura: “Lavori finiti, saremo stra-pronti per il 6 febbraio” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Statali malconce nel Foggiano, pronti 9 milioni: inizio lavori entro febbraio - L'annuncio del consigliere regionale Antonio Tutolo dopo un incontro con il responsabile della Struttura Territoriale Puglia dell'Anas ... foggiatoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.