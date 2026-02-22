Operaio morto a Cremona martedì 24 febbraio i funerali di Catalin Moise Robu

Catalin Moise Robu, operaio di 55 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Cremona, probabilmente a causa di un malfunzionamento delle attrezzature. I suoi funerali si terranno martedì 24 febbraio alle 10 nella chiesa di Ghisalba. La comunità locale si prepara a ricordarlo durante la cerimonia, che si svolgerà nella chiesa parrocchiale del paese. La tragedia ha suscitato grande attenzione tra i residenti.

Ghisalba. Sono stati fissati per martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Ghisalba, i funerali di Catalin Moise Robu, l’operaio di 55 anni morto lunedì 16 febbraio in un incidente sul lavoro a Cremona. Al termine della funzione religiosa il feretro verrà accompagnato cimitero di Ghisalba per la sepoltura. Nei giorni scorsi è stata eseguita l’ autopsia sul corpo dell’uomo, disposta dall’autorità giudiziaria per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’infortunio. Intanto, la salma del 55enne è composta nella casa del commiato Pedrini di Martinengo, in via Luoghi 30. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’operaio di Ghisalba morto a Cremona, sabato l’autopsia sul corpo di Catalin Moise RobuCatalin Moise Robu, operaio di 55 anni di Ghisalba, è morto dopo un incidente sul lavoro a Cremona lunedì scorso.

Chi era Catalin Moise Robu, l’operaio di Ghisalba caduto dal ponteggio: 55 anni, lascia due figliCatalin Moise Robu, operaio di 55 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio a Ghisalba, una tragedia che ha scosso la comunità locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore; Volo fatale dal 10 metri, muore un operaio 55enne; Chi era Catalin Robu, il muratore morto a Cremona davanti al suo titolare: la caduta da oltre dieci metri di altezza, lascia due figli a Ghisalba; Cremona, precipita dalla piattaforma: morto operaio di 55 anni.

Cade da un ponteggio a 10 metri d’altezza nel centro di Cremona: morto operaio edile di 55 anniUn 55enne è deceduto a Cremona in un incidente sul lavoro. L'operaio edile sarebbe precipitato da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza ... fanpage.it

L’operaio di Ghisalba morto a Cremona, sabato l’autopsia sul corpo di Catalin Moise RobuGhisalba. L’autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu, l’operaio di 55 anni morto lunedì 16 febbraio a Cremona, dovrebbe essere effettuata sabato 21 febbraio, anche se al momento non ci sono conferme ... bergamonews.it

Catalin Moise Robu operaio edile di 55 anni, residente a Ghisalba, ha perso la vita a Cremona cadendo da 10 metri sotto gli occhi del titolare. l’operaio era salito su una piattaforma aerea per raggiungere il tetto. L’operaio è morto sul colpo,... - facebook.com facebook