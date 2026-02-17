Chi era Catalin Moise Robu l’operaio di Ghisalba caduto dal ponteggio | 55 anni lascia due figli

Catalin Moise Robu, operaio di 55 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio a Ghisalba, una tragedia che ha scosso la comunità locale. La sua morte è stata causata da un incidente durante un intervento di manutenzione su un edificio nel centro del paese. Robu lascia due figli e lavorava da diversi anni nel settore edile, spesso impegnato in lavori di ristrutturazione. L’incidente si è verificato lunedì 16 febbraio, poco prima delle 14.30, in corso Vittorio Emanuele II a Cremona, mentre stava eseguendo un controllo di sicurezza.

Ghisalba. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 14.30 di lunedì 16 febbraio, in corso Vittorio Emanuele II, nel centro di Cremona. Un operaio di 55 anni è precipitato da un'altezza di circa 10 metri all'interno di un cantiere privato. L'uomo, di origine romena e residente da parecchi anni a Ghisalba, stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un'abitazione che necessitava di alcune riparazioni. Per raggiungere la copertura aveva utilizzato una piattaforma elevatrice con cestello mobile. Mentre si trovava in quota ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. L'impatto è stato violentissimo.