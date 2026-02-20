L’operaio di Ghisalba morto a Cremona sabato l’autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu

Catalin Moise Robu, operaio di 55 anni di Ghisalba, è morto dopo un incidente sul lavoro a Cremona lunedì scorso. La causa del decesso sembra essere legata a un infortunio avvenuto nel cantiere, dove Robu stava operando con macchinari pesanti. La procura ha disposto un’autopsia, prevista per sabato 21 febbraio, per chiarire le circostanze esatte. La famiglia dell’uomo attende risposte e sta collaborando con le autorità per ricostruire l’accaduto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i colleghi e la comunità locale.

Ghisalba. L’autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu, l’operaio di 55 anni morto lunedì 16 febbraio a Cremona, dovrebbe essere effettuata sabato 21 febbraio, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. L’esame autoptico servirà a chiarire le cause della morte e a ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro. L’uomo, di origine romena e residente da anni a Ghisalba in via Bellini, stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un’abitazione privata che necessitava di riparazioni, utilizzando una piattaforma elevatrice con cestello mobile. L’impatto al suolo è stato violentissimo e i soccorsi del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Chi era Catalin Moise Robu, l’operaio di Ghisalba caduto dal ponteggio: 55 anni, lascia due figliCatalin Moise Robu, operaio di 55 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio a Ghisalba, una tragedia che ha scosso la comunità locale.

La caduta di 10 metri, il dolore di Ghisalba: Catalin Robu lascia due figliCatalin Robu è morto dopo essere caduto da un'impalcatura di 10 metri a Ghisalba, lasciando due figli piccoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.