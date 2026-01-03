La Openjobmetis Varese ha ottenuto una vittoria importante contro Napoli nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2025-2026. Con questo risultato, la squadra si avvicina alla qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia, proseguendo la sua rimonta in classifica. La partita si è conclusa con un margine stretto, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato di quest’anno.

La Openjobmetis Varese continua la sua rimonta in classifica e batte anche Napoli nell’anticipo della quattordicesima e penultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di basket maschile. I ragazzi guidati da coach Kastritis Ioannis hanno ottenuto la terza vittoria di fila, agganciando la compagine partenopea a 12 punti (6-8 il bilancio) e restando pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Varese si è imposta per 84-81 all’Itelyum Arena di Masnago, portandosi provvisoriamente in un gruppo che va dal sesto al nono posto della graduatoria in attesa delle partite di domani e soprattutto degli sviluppi legati alla situazione di Trapani (attualmente con 12 punti ma vicina all’esclusione dal campionato) che potrebbero liberare uno slot in più per la fase finale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Varese batte in volata Napoli e si avvicina alla Final Eight di Coppa Italia

