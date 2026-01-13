pedro felipe juve la samp e altre squadre in pressing sul difensore bianconero ma comolli ha preso una decisione importante i dettagli

Pedro Felipe è al centro di alcune trattative di mercato, con Sampdoria e altre squadre interessate al difensore della Juventus. Tuttavia, il club bianconero ha già preso una decisione importante riguardo al suo futuro, valutando attentamente ogni opzione. La situazione rimane in evoluzione, ma la Juventus sembra intenzionata a mantenere il giocatore in rosa, valutando eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Pedro Felipe Juve, la Sampdoria continua il pressing per il difensore. I bianconeri comunque pensano di trattenere il centrale. Le ultime. Il futuro della difesa bianconera è un cantiere aperto, e tra i nomi che stanno accendendo le discussioni alla Continassa c’è quello del giovane brasiliano Pedro Felipe. Arrivato con l’etichetta di prospetto dal grande potenziale, il centrale classe 2004 è al centro di un vero e proprio rebus di mercato che coinvolge non solo la Juve. Nelle ultime settimane, il profilo di Pedro Felipe è diventato un obiettivo concreto per la Sampdoria. Il club blucerchiato, alla ricerca di solidità per risalire la china in classifica, ha individuato nel difensore il rinforzo ideale da inserire nello scacchiere di Gregucci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

