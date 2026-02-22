One Billion Rising 2026 piazze italiane unite contro la violenza sulle donne

One Billion Rising 2026 ha coinvolto migliaia di persone in piazza, portando in strada cittadini e studenti di tutta Italia. La manifestazione nasce dalla volontà di denunciare la violenza contro le donne e di promuovere il rispetto. Le piazze si sono riempite di cori, cartelli e momenti di confronto pubblico, mentre centinaia di volontari hanno distribuito materiali informativi. La mobilitazione continua a crescere, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Eventi, flash mob e spettacoli coinvolgono scuole e cittadini da Bologna a Messina, con il sostegno di Amnesty, CeDAV e numerose associazioni, per promuovere rispetto, libertà e prevenzione degli abusi Anche quest’anno One Billion Rising ha portato in piazza cittadini e scuole in tutta Italia e in oltre 70 Paesi del mondo per affermare il rispetto e la libertà delle donne e contrastare ogni forma di violenza e abuso. La mobilitazione coinvolge scuole medie e superiori e gode del patrocinio di Amnesty International Italia, Amref Italia, Differenza Donna Ong, AssoDanza Italia e Assist – Associazione Nazionale Atlete. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contro la violenza sulle donne: il flash mob della campagna "One Billion Rising" torna in cittàA Russi torna il flash mob di

Basta alla violenza contro le donne insieme a One Billion Rising: scende in campo il Cedav con un flash mobIl Cedav ha organizzato un flash mob contro la violenza sulle donne dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di abusi nelle scuole locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Flash mob di One Billion Rising in piazza del Campidoglio a Roma; Successo per il corteo One Billion Rising a Merano: oltre 150 partecipanti; Violenza di genere. Siracusa presente a One Billion Rising, coreografia collettiva alle 12; One billion rising, al Campidoglio il flash mob contro la violenza sulle donne.

"One billion rising", al Campidoglio il flash mob contro la violenza sulle donne ift.tt/rSIlJh1 x.com

Italia Due. . ATTUALITÀ. A SANT’ARSENIO IL FLASHMOB ONE BILLION RISING - facebook.com facebook