Rogoredo il poliziotto che ha ucciso il pusher avrebbe mentito

A Rogoredo, un poliziotto ha fornito informazioni false riguardo l’intervento durante un episodio in cui ha ucciso un sospetto pusher. Secondo le indagini, avrebbe dichiarato di aver chiamato subito i soccorsi, ma le registrazioni dimostrano che l'ha fatto ben 23 minuti dopo lo sparo. Questo dettaglio ha sollevato dubbi sulla gestione dell’intervento e sulla veridicità delle versioni fornite dagli agenti. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione.

Avrebbe mentito ai suoi colleghi, avrebbe detto di aver già chiamato i soccorsi, ma l'ha fatto solo 23 minuti dopo aver sparato. Si aggrava la posizione dell'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, che nel tardo pomeriggio del 26 gennaio ha ucciso con un colpo di pistola il pusher nordafricano Abderrahim Mansouri, durante un'operazione antidroga nel boschetto di Rogoredo, in periferia di Milano. L'accusa per lui è di omicidio volontario.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rogoredo,"il poliziotto che ha ucciso il pusher avrebbe mentito Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: le deposizioni dei colleghi Leggi anche: Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi TRAGEDIA, POLIZIOTTO INVESTE E UCCIDE 25ENNE SULLE STRISCE PEDONALI. IL DRAMMA A MILANO Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi; Cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo; Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì Mansouri; Mansouri non puntò la pistola: svolta nel caso del 28enne ucciso a Rogoredo?. Rogoredo, si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario per il poliziotto che sparòDall'interrogatorio dei quattro colleghi emerge un quadro differente di quanto avvenuto a Rogoredo, a Milano: prende spazio l'ipotesi di una messinscena ... tgcom24.mediaset.it Sparatoria Rogoredo, poliziotto mentì dicendo di aver chiamato soccorsiMansouri, 28 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola esploso durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano, lo scorso 26 gennaio. adnkronos.com Rogoredo, identificati due Dna sulla pistola a salve. I sospetti sulle bugie del poliziotto indagato e il verbale falso del 2024: cosa non torna x.com Morte del pusher nel quartiere milanese di Rogoredo durante un controllo antidroga, si fa largo l’ipotesi che il 28enne fosse disarmato. Messa in dubbio la versione dei fatti del poliziotto che ha sparato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Faceb - facebook.com facebook