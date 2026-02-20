Pusher ucciso a Rogoredo il poliziotto accusato di omicidio | Ho sparato per paura Piantedosi | Non faremo sconti a nessuno
Il poliziotto che ha sparato a Rogoredo ha affermato di aver agito per paura, causando la morte di un giovane. Durante un confronto con il suo avvocato, ha spiegato di non aver avuto intenzioni di uccidere, ma di aver reagito all’ansia del momento. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti, che si sono riuniti vicino al luogo dell’episodio. Il caso ora passa davanti alle autorità, mentre le indagini proseguono.
Milano, 290 febbraio 2026 – “Non avevo intenzione di uccidere. Ho sparato perché avevo paura”. È quanto avrebbe ribadito oggi al suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario per la morte di Abdherraim Mansouri, il presunto pusher di 28 anni ucciso da uno sparo alla testa durante un'operazione antispaccio lo scorso 26 gennaio a Rogoredo, alla periferia di Milano. L’omicidio di Mansouri a Rogoredo, tutti i dubbi e le versioni che non tornano. La scena del delitto è stata alterata? Nelle scorse ore il poliziotto si è visto col suo legale, anche in seguito agli interrogatori dei colleghi che la sera dell'omicidio erano a Rogoredo e che ora sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto "mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi" | L'agente ribadisce: "Ho sparato per paura"
Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto "mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi" | Piantedosi: "Chiarezza senza sconti"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi; L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: Scappa, ci sono gli sbirri.
Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it
Pusher ucciso a Rogoredo, l'altra verità: il poliziotto mentì dicendo di aver chiamato i soccorsiSecondo quando emerso dagli interrogatori, pare che il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo abbia mentito dicendo di aver chiamato i soccorsi. I dettagli. Il 26 gennaio scorso il poliziotto ... notizie.it
Era al telefono Abderrahim Mansouri mentre dalla pistola dell’assistente capo Carmelo Cinturrino partiva il colpo che lo avrebbe ucciso. Uno dei pusher al servizio del clan che domina da anni la piazza di spaccio di Rogoredo - la più grande d’Italia - lo stava - facebook.com facebook
Prosegue l’interrogatorio agli agenti sul caso del pusher ucciso a Rogoredo. Dalle testimonianze dei colleghi emerge che un poliziotto avrebbe mentito sulla chiamata ai soccorsi dopo che la vittima è stata colpita. I colleghi descrivono il poliziotto come colui c x.com