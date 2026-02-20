Pusher ucciso a Rogoredo il poliziotto accusato di omicidio | Ho sparato per paura Piantedosi | Non faremo sconti a nessuno

Il poliziotto che ha sparato a Rogoredo ha affermato di aver agito per paura, causando la morte di un giovane. Durante un confronto con il suo avvocato, ha spiegato di non aver avuto intenzioni di uccidere, ma di aver reagito all’ansia del momento. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti, che si sono riuniti vicino al luogo dell’episodio. Il caso ora passa davanti alle autorità, mentre le indagini proseguono.

Milano, 290 febbraio 2026 – “Non avevo intenzione di uccidere. Ho sparato perché avevo paura”. È quanto avrebbe ribadito oggi al suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario per la morte di Abdherraim Mansouri, il presunto pusher di 28 anni ucciso da uno sparo alla testa durante un'operazione antispaccio lo scorso 26 gennaio a Rogoredo, alla periferia di Milano. L’omicidio di Mansouri a Rogoredo, tutti i dubbi e le versioni che non tornano. La scena del delitto è stata alterata? Nelle scorse ore il poliziotto si è visto col suo legale, anche in seguito agli interrogatori dei colleghi che la sera dell'omicidio erano a Rogoredo e che ora sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

