Abbandonato davanti all'ospedale di Magenta con una ferita al petto 30enne muore poco dopo | indagano i carabinieri

Un uomo di circa 30 anni è deceduto all'ospedale di Magenta dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare la vittima e chiarire le circostanze dell'accaduto. La vicenda è al centro degli approfondimenti delle autorità, che cercano di ricostruire l’accaduto e eventuali responsabilità.

Milano, abbandonato davanti all'ospedale di Magenta con una ferita al torace, 30enne muore poco dopo: è giallo - E' stato abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al torace ed è morto poco dopo. msn.com

Giallo a Magenta, uomo scaricato davanti all’ospedale ferito da una coltellata al petto: morto poco dopo - Ipotesi omicidio a Milano, la vittima è un 30enne: subito soccorso, non ce l’ha fatta. msn.com

