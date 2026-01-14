Abbandonato davanti all'ospedale di Magenta con una ferita al petto 30enne muore poco dopo | indagano i carabinieri

Un uomo di circa 30 anni è deceduto all'ospedale di Magenta dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare la vittima e chiarire le circostanze dell'accaduto. La vicenda è al centro degli approfondimenti delle autorità, che cercano di ricostruire l’accaduto e eventuali responsabilità.

Un uomo, non ancora identificato e di circa 30 anni, è deceduto all'ospedale di Magenta (Milano) dove era stato abbandonato poco prima in fin di vita con una ferita al petto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

