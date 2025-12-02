Spaccio furti aggressioni e rapine | cittadini nella paura zona rossa anche in Oltretorrente

“Premetto che va bene la proroga alle zone rosse, comprese le nuove zone, ma nonostante le mie numerose richieste, il quartiere Oltretorrente è stato nuovamente dimenticato nella proroga delle zone rosse. La situazione in quel quartiere è grave: i cittadini vivono nella paura e nell'insicurezza a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondisci con queste news

Furti, mala movida, spaccio, scontri di piazza, tifosi violenti, baby gang, borseggiatori. Le città italiane sembrano essere alle prese con fenomeni di violenza crescente e le cronache, costellate costantemente da notizie legate alla criminalità, restituiscono un qu - facebook.com Vai su Facebook

#Maranza, allarme per le gang di ragazzini, figli di immigrati, che girano armati. I loro reati: furti, spaccio, violenze sessuali e accoltellamenti gratuiti. Da gennaio a #Milano il 20% dei fermati per rapina è minorenne Vai su X

Rapine e tentati furti, in cinque restano in silenzio davanti alla giudice - Fissato per lunedì prossimo l’interrogatorio di garanzia per l’unico dei sei arrestati recluso a Lecce ... Riporta lecceprima.it

Stop spaccio, furti e rapine. Ecco i nuovi capitani delle Compagnie di Siena e Montepulciano - Cambio della guardia anche in due Compagnie dei carabinieri della nostra provincia, quella di Siena e di Montepulciano, dopo l’arrivo del nuovo comandante provinciale, il colonnello Giulio Modesti. Si legge su lanazione.it

L’intensa nottata. Soccorsi 190 giovani. Furti, rapine e spaccio: scattano le denunce - Sei persone trasportate in ospedale, una trattenuta in osservazione. Scrive ilrestodelcarlino.it

Furti e spaccio, è allarme sicurezza: Padova sale al 28esimo posto per i reati denunciati - Sono queste, in fatto di sicurezza, le emergenze che fanno capolino ... Da ilgazzettino.it

Roma Capitale dello spaccio: prima in Italia per reati di droga, seconda per i furti - I dati dell'indice di Criminalità: calano rapine, lesioni dolose e incendi. Riporta leggo.it

Gira in auto con coltello e scalpello, arrestato ladro seriale: 30 furti all’attivo, poi rapine e spaccio - E si era reso protagonista di molti altri reati, tra cui evasioni, rapine, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di ... Da corriereadriatico.it