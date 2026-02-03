L’Oltretorrente rinasce | i cittadini esasperati dalla rissa sul Ponte di Mezzo

L’Oltretorrente torna al centro delle cronache dopo l’ennesimo episodio di violenza. Questa volta, un alterco tra giovani sul Ponte di Mezzo ha scosso i residenti, già stanchi delle tensioni che si accumulano nel quartiere. La rissa ha acceso i timori di una escalation e ha spinto molti a chiedere più sicurezza nelle strade del centro storico.

Un episodio di violenza tra giovani sul Ponte di Mezzo a Parma, in pieno centro storico, ha sollevato nuove preoccupazioni sull'insicurezza del quartiere dell'Oltretorrente. La rissa, avvenuta sabato sera, ha coinvolto due gruppi di ragazzi che si sono fronteggiati violentemente, con conseguenze che hanno travolto anche persone estranee all'evento. Tre pattuglie della polizia e ambulanze del 118 sono intervenute per fermare la scena. L'episodio è stato denunciato con forza dal presidente dell'associazione "L'Oltretorrente rinasce", Emanuele Rastelli, che considera il fatto un ulteriore segnale della crescente instabilità del quartiere.

