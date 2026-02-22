L'iniziativa ha portato alla raccolta di oltre seicento farmaci da banco nelle farmacie di Codigoro e Ostellato, grazie alla collaborazione tra i farmacisti e i cittadini. La causa principale è stata la volontà di aiutare le persone in difficoltà, evitando sprechi e promuovendo la solidarietà. I farmaci raccolti verranno distribuiti a chi ne ha bisogno attraverso associazioni locali. La campagna continua con l’obiettivo di coinvolgere più cittadini possibile.

Sono oltre seicento i farmaci da banco che sono stati raccolti durante la settimana nelle due farmacie di Codigoro "Bornazzini" e "Santa Rita" ed in quella di Mario Murdaca a San Giovanni di Ostellato. Lo precisa il presidente del Mantello Giuliano Tomasi, che beneficerà della generosità che hanno espresso sia le farmacie aderenti, sia i volontari della stessa associazione, che erano presenti per spiegare le finalità della raccolta. Le persone potevano acquistare e donare ai volontari tutte le principali categorie di prodotti da banco, tra cui farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori e per i dolori articolari e disinfettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Oltre seicento farmaci raccolti: Lavoro sinergico con tutti; Raccolti 400 farmaci in una settimana in tre punti vendita.

