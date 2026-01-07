Lotteria Ior raccolti oltre 180 mila euro Chi ha vinto l' automobile tutti i premi

Martedì 6 gennaio, nonostante le condizioni di neve, si è svolta l’estrazione della Lotteria Ior “A Natale vinci per aiutare” nelle province romagnole. Sono stati distribuiti oltre 180 mila euro in premi, tra cui un’auto, e sono stati estratti i 66 biglietti vincenti. La raccolta contribuisce alla ricerca scientifica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sostenere cause benefiche attraverso un gioco semplice e trasparente.

Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il gioco dove vincono tutti, anche la ricerca: arriva l'estrazione della Lotteria Ior in occasione dell'Epifania.

