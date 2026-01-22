Il collegamento tra Malpensa e Gallarate, realizzato da Rossetti di Ferrovienord in collaborazione con la Regione, migliora la mobilità verso il Terminal 2 e l’aeroporto di Malpensa. L’intervento mira a ottimizzare la circolazione, facilitando gli spostamenti e offrendo un servizio più efficiente per i viaggiatori e le aree circostanti. Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona e per la qualità dei trasporti locali.

“L’opera porterà a un miglioramento della circolazione per quanto riguarda il Terminal 2 e l’aeroporto di Malpensa in generale. La congiunzione con la linea del Sempione garantirà un miglior collegamento con la parte nord e con tutta l'area del nord-ovest. È stato un investimento molto importante e un lavoro sinergico con la Regione Lombardia. Siamo orgogliosi di poterla finalmente inaugurare”. Lo ha detto il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, all’inaugurazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), ‘collegamento Malpensa - Gallarate frutto di lavoro sinergico con Regione’

Leggi anche: Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘tempi di attraversamento ridotti con collegamento Malpensa-Gallarate’

Leggi anche: Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa - Gallarate è orgoglio italiano e lombardo’

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), ‘collegamento Malpensa - Gallarate frutto di lavoro sinergico

Argomenti discussi: Malpensa–Gallarate, inaugurazione ufficiale il 22 gennaio 2026.

Trasporti, a Milano Cadorna il nuovo Info Point Cantieri di FerrovienordÈ stato inaugurato oggi alla stazione di Milano Cadorna il nuovo Info Point Cantieri di Ferrovienord, uno spazio dedicato all'attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria regionale. ansa.it

Trasporti, Rossetti (Ferrovienord): Info point cantieri è contatto diretto con pubblicoAbbiamo voluto fortemente istituire questo Infopoint proprio nella stazione Cadorna, nel cuore di Ferrovienord, per offrire un contatto diretto con gli utenti. Ferrovienord è infatti molto impegnata ... adnkronos.com

Socialità Anziani – “Sherlock Holmes” al Politeama Rossetti Il nostro gruppo della socialità anziani ha assistito allo spettacolo Sherlock Holmes con Neri Marcoré, protagonista per la prima volta in un musical! Diretto da Andrea Cecchi, con musiche origi - facebook.com facebook