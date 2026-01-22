Trasporti | Rossetti Ferrovienord ‘collegamento Malpensa - Gallarate frutto di lavoro sinergico con Regione’

Il collegamento tra Malpensa e Gallarate, realizzato da Rossetti di Ferrovienord in collaborazione con la Regione, migliora la mobilità verso il Terminal 2 e l’aeroporto di Malpensa. L’intervento mira a ottimizzare la circolazione, facilitando gli spostamenti e offrendo un servizio più efficiente per i viaggiatori e le aree circostanti. Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona e per la qualità dei trasporti locali.

“L’opera porterà a un miglioramento della circolazione per quanto riguarda il Terminal 2 e l’aeroporto di Malpensa in generale. La congiunzione con la linea del Sempione garantirà un miglior collegamento con la parte nord e con tutta l'area del nord-ovest. È stato un investimento molto importante e un lavoro sinergico con la Regione Lombardia. Siamo orgogliosi di poterla finalmente inaugurare”. Lo ha detto il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, all’inaugurazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

