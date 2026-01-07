Le palestre si mettono in regola Oltre un milione ad Ardigò e Tacoli

Le palestre scolastiche di Monza si adeguano alle nuove normative, con oltre un milione di euro investiti da Ardigò e Tacoli. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri, inclusivi e di qualità, rafforzando l’importanza di strutture che favoriscono il benessere e l’attività fisica degli studenti. Un impegno concreto per migliorare gli spazi dedicati all’educazione motoria, nel rispetto delle normative vigenti.

Sicurezza, inclusione e qualità degli impianti: sono questi i pilastri su cui si continua a investire, a Monza, nelle palestre scolastiche. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento normativo della palestra della scuola media Ardigò, mentre per la palestra della primaria Tacoli si è già passati alla fase esecutiva, entrambi finanziati da fondi Pnrr. Alla scuola Ardigò sono previsti lavori dal valore di 200mila euro, destinati all'adeguamento dei servizi igienici per gli spettatori, che diventeranno pienamente accessibili anche alle persone con disabilità, oltre a interventi conformi alle normative antincendio e ai requisiti del Coni.

