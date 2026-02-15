Gli ambasciatori della mobilità sostenibile
A Cesenatico, gli studenti delle scuole locali si impegnano per promuovere la mobilità sostenibile, grazie all’entusiasmo di alcuni giovani che vogliono cambiare le abitudini quotidiane. La città, nota per le sue spiagge e per il centro storico, ha deciso di coinvolgere i più giovani per ridurre l’uso delle automobili e favorire l’uso di biciclette e mezzi pubblici. Durante le iniziative, molte giovani generazioni mostrano interesse nel vivere un ambiente più pulito e nel praticare attività all’aperto. Questo modo di muoversi, che punta sulla sensibilizzazione dei più piccoli, mira a creare abitudini durature nel tempo.
Cesenatico conferma di avere i suoi ambasciatori della mobilità sostenibile. La città dove residenti e turisti sono sensibili al benessere del corpo ma tengono anche all’ambiente, attraverso l’uso della bicicletta, dei mezzi pubblici e delle camminate, al posto delle automobili che inquinano, continua a puntare molto sui giovani e i giovanissimi che sono parte attiva di questo progetto e, una volta adulti, potranno anche loro contribuire ad insegnare le buone pratiche ed i giusti stili di vita ad altri figli e ad altri giovani. Una pergamena è soltanto un premio simbolico, che però vuol essere il riconoscimento tangibile di un impegno e anche la pietra su cui costruire un po’ di futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ad Arezzo gli oli vegetali esausti Roadhouse alimentano la mobilità sostenibile
A Arezzo, il ristorante Roadhouse ha raccolto circa 390 kg di oli vegetali esausti nel 2025.
Milano-Cortina, mobilità sostenibile alle Olimpiadi: gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave
Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano anche grandi investimenti nelle infrastrutture di trasporto.
ZAMBIA TARGETS REGIONAL E-MOBILITY HUB AS GOVERNMENT PRIORITIZES ELECTRIC VEHICLES
Argomenti discussi: Gli ambasciatori della mobilità sostenibile; Scuola media Viale della Resistenza, piccoli ambasciatori in Europa -.
Mobilità sanitaria. Pronto accordo tra Calabria ed Emilia-Romagna per governarla e limitare gli squilibriUn accordo triennale per regolare i flussi economici della mobilità sanitaria, fissando tetti di spesa precisi per prestazioni pubbliche e private. L'intesa introduce meccanismi di contenimento come ... quotidianosanita.it
MOST è la rete per la mobilità sostenibile che unisce: l'evento a RomaLa rete del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile è distribuita in 13 regioni italiane e rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione nel settore. All’interno dell’Auditorium della Tecnica ... tg24.sky.it
Perché oggi i #mineralicritici sono strategici per le nostre economie I minerali critici contribuiscono a Batterie e mobilità elettrica Energie rinnovabili Tecnologie industriali e telecomunicazioni Il Canada offre risorse e innovazione per una partnership facebook
Perché i #mineralicritici oggi sono strategici per le nostre economie Batterie e mobilità elettrica Energie rinnovabili Tecnologie industriali e telecomunicazioni Il Canada offre risorse e innovazione per una partnership vantaggiosa per tutti tinyurl.com/3 x.com