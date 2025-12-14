Catania maxi sequestro di esplosivi | oltre 200 kg nascosti in un garage Due denunciati
La polizia di Stato di Catania ha effettuato un maxi sequestro di oltre 200 kg di esplosivi nascosti in un garage, segnando una significativa operazione contro la detenzione illegale di materiale esplosivo. Due persone sono state denunciate in relazione all'episodio, che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a attività illecite di questo genere.
Nuova e delicata operazione della polizia di Stato di Catania contro la detenzione illegale di materiale esplodente. L’intervento rientra nel piano di controlli straordinari predisposto dal Questore su tutto il territorio provinciale in vista delle imminenti festività natalizie, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i poliziotti della Squadra Artificieri dell’Ufficio. Feedpress.me
