Controlli anti abusivismo | nuovo sequestro di frutta e verdura

A Brindisi, le forze dell’ordine hanno sequestrato oggi grandi quantità di frutta e verdura, per via di venditori che operavano senza autorizzazioni. La causa dell’intervento sono state segnalazioni di cittadini e verifiche di routine che hanno scoperto venditori abusivi. Durante i controlli, sono state trovate bancarelle senza documenti e prodotti non in regola con le norme sanitarie. Questo sequestro si aggiunge a un trend di azioni contro il commercio illegale di prodotti alimentari in città. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Polizia Locale, Guardia di finanza e operatori dell'Asl al lavoro al rione Commenda. Riscontrate delle irregolarità BRINDISI - Proseguono i controlli sul rispetto delle norme che disciplinano la vendita di prodotti ortofrutticoli. Dopo i sequestri di merce fatti nelle scorse settimane al rione Commenda e al Sant'Elia, stamattina (venerdì 20 febbraio) gli agenti della Polizia locale di Brindisi, i militari della Guardia di finanza e gli operatori del Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) sono tornati al rione Commenda. Fra le attività controllate, quella di un ambulante situata in via Pace Brindisina.