Giubileo della Speranza | le celebrazioni conclusive Il calendario aretino e toscano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la chiusura del Giubileo della Speranza: papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di san Pietro il 6 gennaio. Domenica 28 dicembre invece è la data indicata per la chiusura dell’anno giubilare a livello locale: anche le diocesi toscane si preparano a vivere celebrazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

giubileo della speranza le celebrazioni conclusive il calendario aretino e toscano

© Arezzonotizie.it - Giubileo della Speranza: le celebrazioni conclusive. Il calendario aretino e toscano

Leggi anche: Giubileo, il 28 celebrazioni conclusive nelle diocesi della Toscana

Leggi anche: Si chiude nelle diocesi toscane il Giubileo della Speranza: il programma delle celebrazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Toscana, le diocesi si preparano alla chiusura del Giubileo della Speranza; Giubileo, il 28 celebrazioni conclusive nelle diocesi della Toscana; Giubileo, tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana; Giubileo tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana.

giubileo speranza celebrazioni conclusiveGiubileo, il 28 celebrazioni conclusive nelle diocesi della Toscana - Arezzo, 27 dicembre 2025 – Ultimi giorni per il Giubileo della speranza: papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di san Pietro il 6 gennaio, domenica 28 dicembre invece le diocesi toscan ... msn.com

giubileo speranza celebrazioni conclusiveGiubileo 2025, la Diocesi di Padova chiude il 28 dicembre in Cattedrale - Celebrazione unica in Duomo a partire dalle ore 16:00, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, secondo quanto stabilito dalla "Bolla Spes non confundit" ... padovaoggi.it

giubileo speranza celebrazioni conclusiveSi conclude nelle cattedrali d’Irpinia il Giubileo: un messaggio di fede e speranza - Si concluderà il 28 dicembre, in occasione della Festa della Famiglia di Nazareth, il Giubileo della Speranza. corriereirpinia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.