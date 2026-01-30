Concorso Mastro d’oro 2026 | premiato anche un olio di Poggiofiorito

È terminata da poco l’ottava edizione del concorso Mastro d’oro 2026, il principale evento dedicato a trovare il miglior olio extravergine d’Italia. Tra le tante proposte, un olio di Poggiofiorito ha conquistato il premio, portando a casa il riconoscimento più ambito. I frantoiani italiani si sono sfidati a colpi di qualità e sapore, e questa volta il podio è andato a un produttore della provincia di Chieti.

Si è appena conclusa l’ottava edizione del concorso nazionale dedicato ai frantoiani Mastro d’oro 2026, per definire qual è il miglior olio extravergine d’oliva d’Italia 2026. Si tratta dell’etichetta 100% Italiano Bio Ascolana Tenera del frantoio Agostini di Petritoli, nelle Marche, che si è aggiudicato il primo posto assoluto. Il riconoscimento è stato consegnato dal sottosegretario al Masaf senatore Patrizio La Pietra. Al secondo posto si è classificato il frantoio Montanaro di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, con l’olio Italiano Coratina, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dall’Azienda Agricola Il Mandrione di Vieste, in Puglia, con l’etichetta Minerva Coratina.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Poggiofiorito Olio Concluso il concorso Olio Nuovo della Valdambra 2025 L’olio: oro giallo d’Irpinia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Poggiofiorito Olio Argomenti discussi: A Torremaggiore c'è il miglior frantoiano d'Italia, a Vieste il terzo miglior olio extravergine; Il miglior olio extravergine d’oliva 2026 parla marchigiano. Trionfa il Frantoio Agostini al Mastro d’Oro; Miglior olio d’Italia 2026 è marchigiano: primo posto al Mastro d’Oro per il Frantoio Agostini; Il miglior olio extravergine d'oliva 2026 parla marchigiano: al Mastro d'Oro trionfa il Frantoio Agostini. Il miglior olio extravergine d’oliva 2026 parla marchigiano. Trionfa il Frantoio Agostini al Mastro d’OroIl miglior olio extravergine d’oliva d’Italia 2026 parla marchigiano. Il Frantoio Agostini di Petritoli, nelle Marche, si ... msn.com Marche, Basilicata e Puglia sul podio del Mastro d’Oro di olio dell’AIFOAbbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla. ROMA – Il miglior olio extravergine d’oliva d’Italia 2026 parla marchigiano. Il Frantoio Agostini di Petrit ... primapress.it Il miglior olio extravergine d’oliva d’Italia 2026 è marchigiano Il Frantoio Agostini di Petritoli si è aggiudicato il primo posto del Concorso Mastro d’Oro Leggi l'articolo completo https://www.youtvrs.it/miglior-olio-ditalia-2026-e-marchigiano-primo-posto-al- - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.