Olimpionico Razzoli | è nato il secondogenito Riccardo 3 chili

Riccardo, il secondo figlio dell’olimpionico Giuliano Razzoli, è nato a Reggio Emilia con un peso di 3 chili. La nascita si è verificata ieri, portando gioia alla famiglia dell’atleta. Il piccolo si aggiunge alla famiglia Razzoli, conosciuta per la passione per lo sport e l’impegno. La coppia ha scelto di condividere questa notizia con amici e fan, sottolineando la felicità per l’arrivo del nuovo membro. La famiglia si prepara ora ad accogliere il bambino.

Un’Eredità di e Sportività: La Famiglia Razzoli si Allarga. Reggio Emilia è stata teatro di una grande: è nato Riccardo, il secondo figlio dell’olimpionico di slalom Giuliano Razzoli e di sua moglie Elisa Bonini. L’evento si è verificato nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale Santa Maria Nuova della città emiliana, coronando la felicità della famiglia con l’arrivo di un nuovo membro che andrà a completare il quadro, unendosi al fratello maggiore Emanuele, nato nel marzo 2024. Il piccolo Riccardo, che pesa 3 chili, e la mamma Elisa stanno bene, portando un’ondata di congratulazioni e affetto verso i neo-genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: “Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie Elisa”Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom, diventa di nuovo papà con la nascita di Riccardo.

Razzoli, l'ultimo oro maschio è il suo del 2010Tommaso Saccardi ha portato a casa l’unico podio italiano nei Mondiali di sci, dopo che Razzoli aveva conquistato l’ultimo oro nel 2010.

Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie ElisaFesta per l'ex olimpionico di slalom e la moglie Elisa Bonini, il piccolo farà compagnia al fratello Emanuele. L’atleta: Sono emozionato come se avessi vinto una medaglia ... ilrestodelcarlino.it

DOPO 16 ANNI TORNIAMO ALL'ORO INDIVIDUALE MASCHILE! Simone ci riporta sul gradino più alto ai Giochi invernali dal trionfo di Giuliano Razzoli nello slalom a Vancouver 2010! #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com

HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER Era dall'oro di Giuliano Razzoli a #Vancouver2010 che un italiano non vinceva un oro individuale ai Giochi. E se sul secondo gradino del podio c’è un altro azzurro… CIAONEEEEEEEEEEEEE #ItaliaT - facebook.com facebook