Olimpionico Razzoli | è nato il secondogenito Riccardo 3 chili

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo, il secondo figlio dell’olimpionico Giuliano Razzoli, è nato a Reggio Emilia con un peso di 3 chili. La nascita si è verificata ieri, portando gioia alla famiglia dell’atleta. Il piccolo si aggiunge alla famiglia Razzoli, conosciuta per la passione per lo sport e l’impegno. La coppia ha scelto di condividere questa notizia con amici e fan, sottolineando la felicità per l’arrivo del nuovo membro. La famiglia si prepara ora ad accogliere il bambino.

Un’Eredità di e Sportività: La Famiglia Razzoli si Allarga. Reggio Emilia è stata teatro di una grande: è nato Riccardo, il secondo figlio dell’olimpionico di slalom Giuliano Razzoli e di sua moglie Elisa Bonini. L’evento si è verificato nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale Santa Maria Nuova della città emiliana, coronando la felicità della famiglia con l’arrivo di un nuovo membro che andrà a completare il quadro, unendosi al fratello maggiore Emanuele, nato nel marzo 2024. Il piccolo Riccardo, che pesa 3 chili, e la mamma Elisa stanno bene, portando un’ondata di congratulazioni e affetto verso i neo-genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: “Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie Elisa”Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom, diventa di nuovo papà con la nascita di Riccardo.

Razzoli, l'ultimo oro maschio è il suo del 2010Tommaso Saccardi ha portato a casa l’unico podio italiano nei Mondiali di sci, dopo che Razzoli aveva conquistato l’ultimo oro nel 2010.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie Elisa; Razzoli: Queste Olimpiadi sono Giochi da ragazze! Franzoni? Può vincere tutto; Casse, Schieder, Bosca, Alliod e Innerhofer in Val Sarentino prima di Garmisch. E Razzoli... è di nuovo papà; Vonn: 'Che ritorno'. Tamberi: 'Questa ragazza è andata oltre'. Razzoli: 'Sei nella storia'. Il mondo si inchina a Brignone.

Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie ElisaFesta per l'ex olimpionico di slalom e la moglie Elisa Bonini, il piccolo farà compagnia al fratello Emanuele. L’atleta: Sono emozionato come se avessi vinto una medaglia ... ilrestodelcarlino.it