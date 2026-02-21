Giuliano Razzoli papà bis è nato Riccardo | Poche parole ma tantissimo amore Grazie Elisa

Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom, diventa di nuovo papà con la nascita di Riccardo. Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, è venuto al mondo il secondo figlio della coppia formata da Razzoli e dalla moglie Elisa Bonini. Il nuotatore ha condiviso un breve messaggio, sottolineando l’amore che prova per il piccolo. La famiglia Razzoli si allarga, portando gioia e nuove sfide.

Reggio Emilia, 21 febbraio 2026 – Fiocco azzurro bis in casa Razzoli. Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è nato infatti Riccardo, secondogenito della medaglia d'oro olimpica di Slalom a Vancouver 2010, Giuliano Razzoli, e della moglie Elisa Bonini. Fiocco azzurro: Riccardo pesa 3 chili. Il piccolo pesa 3 chili e gode ottima salute, così come la mamma. Per celebrare la nascita del secondo figlio il popolare "Razzo" ha lasciato Milano, dove è impegnato per commentare in Rai i Giochi di Milano-Cortina nella trasmissione "Notti Olimpiche", dove si sta distinguendo per arguzia e simpatia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

